Ангарчанин по приказу аферистов улетел в Москву и лично доставил им два миллиона

Житель города Ангарска Иркутской области стал жертвой мошенников. По их приказу он полетел в Москву для личной передачи аферистам почти двух миллионов рублей, сообщили в региональной полиции.

По данным правоохранителей, в середине июня мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником Пенсионного фонда. Для перерасчета пенсии и получения надбавок его попросили продиктовать номер СНИЛС.

Через несколько минут последовал новый звонок от человека, который назвался сотрудником одной из силовых структур Москвы и Московской области. Он сообщил, что с банковского счета ангарчанина был переведен миллион рублей якобы для финансирования террористов.

Звонивший также предупредил, что с ним свяжется юрист Центробанка для решения этой проблемы. «Банкир» дал инструкцию, как действовать: предоставить заявление о том, что он стал жертвой мошенников, документ об отсутствии причастности к незаконному переводу средств и документы о перерегистрации счетов. В ходе общения «лжеюрист» выяснял информацию о суммах на счетах потерпевшего.

Аферисты убедили мужчину, что в махинациях замешаны работники банка и полиции. Поверив в эту легенду, потерпевший обналичил все сбережения и отправился в Москву. Там он передал деньги курьеру для «проверки на подлинность», после чего связь с преступниками прервалась.

Только после этого ангарчанин осознал, что стал жертвой преступников. Вернувшись в Ангарск, он обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», проводится расследование.