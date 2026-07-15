«Сытый Бабр» – кухня, креатив, коллаборация. Иркутский гастрофестиваль становится федеральным событием

Гастрономический бренд Приангарья – фестиваль «Сытый Бабар» – снова уверенно заявил о себе на федеральном уровне. В прошлом году он стал лучшим гастрособытием в области событийного туризма по версии премии Russian EventAwards , а в этом – вышел на экраны миллионов зрителей в эфире Первого канала. Как отмечают организаторы мероприятия, команда ивент-агентства «Аврора», это – значительное достижение в четырёхлетней истории проекта. Чем «Сытый Бабр» привлёк внимание федерального телеканала, а также о его новых проектах и креативных идеях читайте в нашем материале.

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

150 участников, 60 тысяч гостей

Масштаб гастрономического события удивил даже его организаторов. Как рассказал нашему изданию руководитель ивент-агентства «Аврора» и организатор фестиваля «Сытый Бабр» Антон Кельберг, желающих участвовать в мероприятии в этом году было даже больше, чем в прошлом. И это – несмотря на определённые экономические трудности, которые сейчас испытывает не только сфера общественного питания, а в целом весь бизнес.

В итоге, грандиозная гастрономическая площадка под открытым небом, в которую в последние выходные июня превратился центр города, объединила более 100 ресторанов, производителей, фермеров, локальных брендов, ремесленников и гастрономических проектов.

Не снизился интерес к фестивалю и у гостей: за два дня его посетили почти 60 тысяч человек – как иркутян, так и туристов.

При этом, партнёры, участники и гости мероприятия отметили высокое качество его организации и спокойную, практически прогулочную атмосферу.

– Можно было без суеты пройтись по центральному фуд-корту, сделать красивые фото, посмотреть мастер-классы на разных гастроплощадках, прогуляться по ремесленным рядам. А ещё сходить на остров Юность, где проходил фестиваль «Великий чайный путь» и финал второго областного чемпионата кондитеров, – поделился своими впечатлениями с нашим изданием один из гостей мероприятия.

Исторический крючок локальной кухни

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

В этом году на фестивале был впервые реализован уникальный проект «ДНК локальной кухни», в основе которого – природа и история Прибайкалья. Он стал одним из ключевых событий мероприятия и вызвал большой интерес гостей: дух захватывало только от одних названий блюд, которые здесь можно было продегустировать. Например, десерт «Таёжный вкус детства», сорбет из ревеня с ангарской клубникой на козьем молоке, угольный бургер с мясом марала, домашние оладьи с берёзовым и сосновым сиропами, суп-пюре из лопуха с тыквой, медовик из черёмухи, галету из папоротника с муссом из копчёной байкальской рыбы. И даже воссозданное историческое блюдо, которое подавалось императору Николаю II во время путешествия по Байкалу.

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Как отметил Елена Кухта, продюсер фестиваля «Сытый Бабр», о значимости проекта говорит и уровень экспертов, которые принимали участие в фестивале. Среди них – легенда российской гастрономии и шеф-повар Олимпийской сборной СССР и РФ Владимир Островский, советник президента Национальной ассоциации кулинаров России, мастер-шеф международного уровня по гастрономии, радиоведущий Александр Михалев и другие именитые бренд-шефы российских ресторанов, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Иркутской области Сергей Смолянинов. Модератором площадки выступил представитель Ассоциации шеф-поваров Израиля в Восточной Сибири, президент Товарищества ресторанного дела Сибири, член Национальной гильдии шеф-поваров России, представитель Гильдии шеф-поваров Бурятии в Иркутске Артур Мартиросян.

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Иркутские рестораны на площадке представляли «Пепел», «Партизан» и «Ламу», специализирующиеся на местной гастрономии. В этом году проект «ДНК локальной кухни» был реализован при участии Россельхозбанка, с ценностями которого совпала концепция проекта как эко-системы, которая включает в себя и местных фермеров, и рестораны, использующие локальные продукты, и мастер-классы с дегустациями, и обсуждение темы развития сибирской кухни.

Феноменальный «Байкальский гриль»

Настоящей премьерой фестиваля, по мнению организаторов, стала новая концепция гастрозоны «Байкальский гриль». Формат «фестиваль внутри фестиваля» очень откликнулся участникам, которые начали подготовку к мероприятию за 12 часов до его открытия – установили оборудование, замариновали разные виды мяса для эксклюзивного меню.

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Новая площадка пришлась «по вкусу» и гостям, она стала одной из самых посещаемых на фестивале. Просто невозможно было равнодушно пройти мимо локации, где над созданием шедевров «колдовали» мастера барбекю, распространяя на всю округу аппетитные запахи. И, конечно, даже самые стойкие гости не могли не попробовать стейк чураско из мраморной говядины зернового откорма с соусом чимичурри из байкальской черемши, брискет-сет «Таёжный Бабр» с байкальской клюквой и фирменным соусом «Сибирский песто» из дикой черемши и кедрового ореха или омуль на гриле со сливочно-кедровым соусом.

– Мы изменили подход к организации площадки «Байкальский гриль, она получилась более открытой для гостей, и у всех это вызвало только положительные эмоции, –прокомментировала Елена Кухта.

Кроме того, она уверена, что у «Байкальского гриля» может быть своё успешное будущее отдельно от «Сытого бабра», особенно с учётом того, что грильное движение сейчас очень популярно в Иркутске.

Проекты «ДНК локальной кухни» и «Байкальский гриль» реализованы командой «Аврора» при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Мама Бууза», мы в телевизоре!

Говоря об особенностях «Сытого Бабра»-2026 Антон и Елена сделали акцент на том, что «Аврора» поддерживает и поощряют любой креатив, который исходит от участников и партнёров фестиваля.

– Мы заинтересованы, чтобы они росли и развивались в этом направлении. Стараемся донести до них мысль, что на фестиваль нужно выходить не только за выручкой, но и удивить гостей так, чтобы люди потом к ним приходили регулярно. Многие такой подход разделяют и действуют именно так.

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Например, участники фестиваля из Шелехова предложили интересный формат массовой готовки, который получил название «Мама Бууза»: на открытой площадке повара одновременно лепили 500 бууз и потом варили их в одной большой буузе. И эта идея сработала: зрителей, наблюдающих за процессом, было очень много.

Кроме того, «Мама Бууза» привлекла внимание СМИ, в том числе, Первого канала, съёмочная группа которого в этом году впервые специально прилетела на фестиваль «Сытый Бабр». Как рассказала Елена Кухта, иркутский фестиваль был выбран из очень большого списка мероприятий в других городах России.

А сюжет о массовой готовке бууз федеральный телеканал снимал в прямом эфире, и для команды организаторов это был определённый вызов, так как пришлось перенести время приготовления бууз, изначально заявленное в программе фестиваля.

– Но всё прошло хорошо, и мы гордимся, что наш фестиваль попал на федеральный канал, – отметила Елена Кухта. – Кроме того, на Первом должны выйти и другие сюжеты, в частности, с участниками проекта «ДНК локальной кухни», которые на берегу Байкала готовили деликатесные блюда из местных продуктов: омуля, губы марала и даже байкальского льда. Для нас это привычные блюда, а для москвичей – вау, экзотика.

Ещё один пример креатива от участников фестиваля – расписанные вручную арт-столы народов России, которые получили положительный отклик гостей фестиваля. Как рассказал Антон Кельберг, сначала появилась идея сделать для удобства гостей «Сытого Бабра» большой общий стол, а реализовать её предложили ресторану доставки «Джо-Джо».

– Но собственник ресторана развил идею дальше, соединив в единое целое сразу несколько креативных и бизнес направлений. Во-первых, у неё появилась концепция, посвящённая Году единства народов России. Во-вторых, задолго до фестиваля ресторан организовал интересный творческий тимбилдинг, в котором участвовали 24 иркутских компании: сначала каждая команда расписывала свою столешницу, а потом – бочки, на которые установили столешницы. В-третьих, реализация проекта стала хорошей пиар-компанией собственно для ресторана «Джо-Джо». Плюс в проект были вовлечены гости «Сытого бабра», которые уже во время фестиваля могли принять участие в интерактивном голосовании за лучший стол и даже получить за это приз.

Событие не только про еду

Как отмечают организаторы, «Сытый Бабр» – это отличная площадка для коллаборации различных, даже конкурирующих, бизнесов ради общей цели – развития гастрономического туризма, поддержки региональных производителей, популяризации локальной кухни.

Но в то же время, «Сытый Бабр» – уже перешагнул границы только гастрофестиваля.

– Это событие не только про еду, а про образ жизни, отражение того, чем сейчас наш город дышит и живёт каждый день. Поэтому фестиваль становится точкой притяжения не только для гастроучастников, но и бизнесов, которые не имеют к гастрономии никакого отношения, – подчеркнула Елена Кухта.

Например, в этом году в мероприятии активно участвовали Ростелеком, Совкомбанк, Авито Путешествия, вода «Тибет», «Тачки». У каждой компании были свои задачи, но всех объединяло общее стремление сделать мероприятие лучше, повысить его содержательный уровень, создать пространства, интересные для всех гостей без исключения.

Такое взаимное сотрудничество, уверены организаторы фестиваля, формирует современный туристический бренд Прибайкалья и укрепляет позиции Иркутской области как одного из наиболее перспективных направлений для путешествий в наш регион, причём не только ради Байкала.

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

Сытый Бабр 2026, Иркутск. Фото предоставлено организаторами

«Локальная кухня – это история больше для нас, а потом для туристов»

Сергей Михно, шеф ресторана «Премьера», эксперт проекта «ДНК локальной кухни»:

– Сейчас очень много разговоров на тему ДНК локальной кухни, многие шеф повара используют этот термин, и я специально в неё погрузился, чтобы понять, что это такое. Например, если я возьму краснодарский рис и положу на него омуль – это будет суши по байкальски или нет? Станет это локальной историей или нет? И таких примеров много.

В итоге вместе с коллегами мы вывели такую формулу ДНК локальной кухни – это терруар, история и культура. И это понимание очень важно передавать дальше, следующим поколениям поваров.

Ещё одна обсуждаемая тема: кому больше нужна локальная кухня – местному населению или всё же гостям региона? Раньше бы я сказал, что туристам, но сейчас, с учётом своего опыта, скажу, что надо баловать и радовать самих себя в первую очередь. Не сидеть в тени Москвы или Красноярска, а создавать свои рестораны высокого уровня, взращивать своих поваров и покорять гастрономическими вкусами самих себя. Я по своей работе часто сталкиваюсь с таким случаем: делаю, например, для москвичей сагудай, от которого мы кайфуем, нам это круто и вкусно, а для них – просто сырая рыба. Если поставить перед туристами рыбную тарелку с омулем, муксуном и сёмгой, то в 99% сёмгу съедят, а наша рыба останется. Поэтому сейчас я уверен, что локальная кухня – это история больше для нас, а потом уже для туристов.