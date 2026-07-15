Иркутяне рассказали, какой доход им нужен после завершения карьеры

Три четверти иркутян уже в общих чертах понимают, каким будет размер их будущей пенсии от государства. В 2026 году таких оказалось 75% против 14% в 2025 году, выяснил СберНПФ, партнёр СберИнвестиций.

Почти каждый десятый (8%) опирается на опыт родителей и нынешних иркутских пенсионеров. Ещё 3% уже хотя бы раз рассчитывали будущую пенсию. Остальные не интересуются базовыми выплатами.

Уровень знаний иркутян о средствах накопительной пенсии остаётся стабильным: четверть опрошенных полностью или отчасти разбираются в этом вопросе. Тех, кто пытается освоить эту тему, стало больше: 48% против 29% годом ранее. Доля тех, кто не интересуется накопительной пенсией, напротив, снизилась с 46% до 27%.

«На пенсии иркутяне планируют получать доход из разных источников, в том числе страховую пенсию от государства. Такая стратегия обеспечивает финансовую стабильность. Кроме того, жители Иркутска рассчитывают на 55 тысяч рублей в месяц из своих собственных сбережений, а также сформировать капитал 5,9 млн рублей. Достичь этих целей получится с регулярными отчислениями в 3-5 тысяч рублей с 20-25 лет, например, при помощи программы долгосрочных сбережений. Важно не забывать и про базовые выплаты: проверить страховую пенсию можно в СберБанк Онлайн. Введите "Расчёт пенсии" в поиске и следуйте инструкциям. Там же можно найти средства накопительной пенсии и узнать, как управлять ими с выгодой», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Структуру дохода на пенсии иркутские респонденты представляют так: 30% — работа по найму, 26% — пенсия от государства, 13% — личные сбережения на вкладах и в программе долгосрочных сбережений. Остальные деньги поступят от инвестиций, предпринимательства, сдачи недвижимости в аренду и помощи детей.

Опрос прошёл в июне 2026 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек. В исследовании участвовали 11 тысяч респондентов.