Ракета «Союз» пролетела по небу над Иркутском

Накануне 14 июля 2026 года в 17:48 по московскому времени с космодрома «Байконур» состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-29», которые пролетели в небе над Иркутском. Соответствующими кадрами в своих соцсетях поделился фотограф Станислав Татарников.

«Запуск ракеты "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" 14.07.2026, вид из Иркутска. "Космическая медуза" – атмосферный феномен, связанный с запуском космических ракет. Это светящийся след в небе, похожий по форме на медузу», – подписал снимки фотограф.

Фото: Фотограф в ночи / https://t.me