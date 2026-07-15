Названы лучшие вакансии июля в Иркутске с зарплатой до 200 тысяч рублей

Аналитики SuperJob отобрали самые привлекательные предложения работодателей в Иркутске на июль 2026 года. Лидером месяца стала вакансия юриста / помощника руководителя с зарплатой от 150 до 200 тыс. рублей, в топ-5 также вошли менеджеры по продажам, врач-стоматолог и торговый представитель.

В число лучших предложений вошли:

юрист / помощник руководителя — от 150 000 до 200 000 рублей;

менеджер по продаже и покупке автомобилей — 130 000 рублей;

менеджер по продажам фитнес-услуг — от 125 000 до 180 000 рублей;

врач стоматолог-терапевт — от 100 000 рублей;

торговый представитель — от 95 000 до 107 000 рублей.

В других городах в топе лучших зарплатных предложений — врачи (Ижевск, Хабаровск, Ярославль, Томск, Оренбург, Набережные Челны, Астрахань, Пенза), водители с зарплатой свыше 150 тысяч рублей (Ярославль, Набережные Челны), а также инженеры и квалифицированные рабочие (Ярославль, Ижевск, Хабаровск, Рязань, Астрахань, Пенза). В Хабаровске востребован начальник производственно-технического отдела, в Томске — заместитель управляющего, в Рязани — начальник юридического отдела, в Набережных Челнах — начальник отдела эксплуатации сетей радиодоступа, в Астрахани — руководитель объекта, в Липецке — руководитель отдела по имущественным вопросам.