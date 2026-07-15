+8%: трафик аэропорта Братска растет вопреки общероссийской статистике

Аэропорт Братск демонстрирует уверенный рост: за первые шесть месяцев 2026 года авиагавань обслужила 97 040 пассажиров, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (90 173 человека). Напомним, пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2026 года снизился на 2%, а за четыре месяца — на 1% (данные Росавиации).

«Первое полугодие показало положительную динамику работы. Аэропорт обеспечивает не только регулярные рейсы, но и значительный объем специальных перевозок — вахтовых, грузовых, санитарных», — отметил управляющий директор аэропорта Сергей Денисенко.

Львиная доля трафика приходится на ключевые хабы страны:

Новосибирск: 31 582 пассажира;

Москва: 23 398 человек;

Иркутск: 18 892 человека.

С января по июнь самолеты совершили почти 2 тысячи взлетов и посадок, обработано 134 тонны грузов. Стабильное сообщение поддерживается благодаря маршрутной сети через крупнейшие авиаузлы страны, что позволяет пассажирам делать удобные стыковки.

Напомним, с марта 2023 года предприятие полностью принадлежит компании «Сибирские Аэропорты» (РУСАЛ). Аэропорт имеет статус международного и располагает ВПП для приема судов без ограничений по массе.