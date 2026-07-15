Новости

Ресторанный апокалипсис: Почему в Иркутске закрываются даже успешные заведения?
Кафе с сыроварней закрылось в центре Иркутска: оно проработало семь лет
В Иркутске закрылась кофейня сети Stars Coffee
«Не получилось»: кондитерская La Tarte закрылась в 130-м квартале Иркутска
Все материалы сюжета

+8%: трафик аэропорта Братска растет вопреки общероссийской статистике

Аэропорт Братск демонстрирует уверенный рост: за первые шесть месяцев 2026 года авиагавань обслужила 97 040 пассажиров, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (90 173 человека). Напомним, пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2026 года снизился на 2%, а за четыре месяца — на 1% (данные Росавиации).

«Первое полугодие показало положительную динамику работы. Аэропорт обеспечивает не только регулярные рейсы, но и значительный объем специальных перевозок — вахтовых, грузовых, санитарных», — отметил управляющий директор аэропорта Сергей Денисенко.

Львиная доля трафика приходится на ключевые хабы страны:

  • Новосибирск: 31 582 пассажира;
  • Москва: 23 398 человек;
  • Иркутск: 18 892 человека.

С января по июнь самолеты совершили почти 2 тысячи взлетов и посадок, обработано 134 тонны грузов. Стабильное сообщение поддерживается благодаря маршрутной сети через крупнейшие авиаузлы страны, что позволяет пассажирам делать удобные стыковки.

Напомним, с марта 2023 года предприятие полностью принадлежит компании «Сибирские Аэропорты» (РУСАЛ). Аэропорт имеет статус международного и располагает ВПП для приема судов без ограничений по массе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (2250)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес