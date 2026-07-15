«Сила Сибири-2»: почему Китай требует газ дешевле, чем в России

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, Китай приостановил переговоры с Россией относительно строительства газопровода «Сила Сибири-2». Подобные сообщения появляются регулярно и часто впоследствии опровергаются.

По мнению аналитиков, серьезных подвижек в проекте не стоит ожидать до сентября — саммита БРИКС в Нью-Дели. Вопрос может вновь оказаться на повестке дня из-за растущего спроса Китая на газ; финализировать договоренности возможно в ноябре во время визита президента РФ Владимира Путина в Шэньчжэнь для участия в заседании АТЭС.

Ключевое препятствие для начала работ — отсутствие согласия сторон о цене и объемах поставок газа.

«Главное препятствие заключается в том, что Россия и Китай пока не договорились о стоимости топлива», — отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. КНР настаивает на дисконте к СПГ, то есть чуть выше цены российского внутреннего рынка ($50–60 за тыс. кубов), тогда как Газпрому выгоднее высокая цена для окупаемости инвестиций более $10 млрд.

На сегодня Китай платит около $260 за 1 тыс. кубометров, а европейский рынок уже торгуется на уровне $600. Однако китайская сторона предлагает снизить цену почти до $150–200, ссылаясь на внутренние российские тарифы.

Если проект пройдет через Монголию, возникнет вопрос о ее участии: страна также может потребовать аналогичный дисконт. При этом у Китая сейчас достаточно возможностей для демпинга благодаря поставщикам СПГ из Ближнего Востока и Северной Африки, которые ищут альтернативу Европе из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

Переговоры по первому контракту («Сила Сибири») длились более десяти лет. Вероятно, стороны могут прийти к компромиссу в виде формульной цены, привязанной к азиатским биржам. о мнению аналитиков, публикация Reuters долгосрочного влияния на акции Газпрома не окажет.