ИЭСК и орнитологи исследуют маршруты миграции птиц в регионе для защиты пернатых

Забота об окружающей среде – важное направление работы Иркутской электросетевой компании. Энергетики не только сохраняют жизни десяткам тысяч птиц, устанавливая современные птицезащитные устройства на линиях электропередачи, но и вместе с учеными исследуют маршруты миграции пернатых. Это поможет улучшить защиту птиц от ударов током на ЛЭП и одновременно повысить надёжность энергоснабжения.

Почти треть кратковременных отключений на воздушных линиях происходит из-за контактов с птицами. Пернатые используют опоры ЛЭП для отдыха, гнездования или охоты, однако это не только создает смертельную угрозу для них самих, но и приводит к авариям в электросетях.

За прошлый год специалисты ИЭСК установили более 3000 современных птицезащитных устройств. Они предотвращают касание птицами токоведущих частей и изоляторов.

Для достижения максимальной эффективности предпринимаемых мер ИЭСК заключила соглашение о сотрудничестве с группой учёных-орнитологов из Байкальского госуниверситета. Партнёрство нацелено на полномасштабные научно-исследовательские работы: определение, картирование и оценку рисков влияния электросетей на популяцию и поведение птиц Иркутской области.

– На первом этапе наши специалисты проанализировали расположение каждого потенциально опасного для птиц объекта в электросетевом хозяйстве ИЭСК. Мы выполнили их ранжирование по степени близости к орнитологически значимым территориям – путям миграции, местам массовой кормёжки и гнездования, – рассказал кандидат биологических наук Виктор Попов.

Также мы составили подробное описание видового состава и современного состояния орнитофауны в зоне действия объектов ИЭСК. Особое внимание уделили редким видам птиц, включённым в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области. На основе этих данных и ранее проведённых исследований мы уже представили предварительные адресные рекомендации по первоочередным мерам защиты птиц на конкретных объектах компании.

На втором этапе, до сентября, научным сотрудникам предстоит провести экспедицию и выявить участки с наибольшим риском как гибели птиц, так и технологических нарушений, определить наиболее эффективные способы и средства защиты с учётом местного ландшафта и поведения видов.

Масштаб экспедиции впечатляет: учёные пройдут и детально изучат около 180 маршрутов, охватывающих ключевые энергетические узлы региона. В ходе полевых выездов они проведут фото- и видеофиксацию, оценят численность птиц и износ существующих средств защиты и выявят незащищённые участки с критическим риском для пернатых.

Совместные усилия энергетиков, экологов и биологов направлены на две ключевые цели: максимально сократить гибель птиц от поражения электрическим током и свести к минимуму количество внеплановых отключений электрооборудования из-за неосторожных пернатых.