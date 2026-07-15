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Льготная ипотека для памятников: кто из инвесторов уже готов вложиться в первые 13 объектов культурного наследия Приангарья

В Иркутской области дан старт масштабному возрождению исторического облика региона. Инвесторы найдены для восстановления 13 объектов культурного наследия, которые будут адаптированы под современные нужды — от гостиниц до ресторанов.

«Сегодня в проект включены 33 старинных здания, и по 13 из них инвесторы уже определены», — сообщил Губернатор Игорь Кобзев на совещании у заместителя руководителя Администрации Президента Максима Орешкина.

Программа реализуется через льготное кредитование АО «ДОМ.РФ» со ставкой всего 6% годовых для отелей и до 9% для иных целей. Это часть федеральной стратегии: к 2030 году в стране должны восстановить не менее 1000 памятников.

Иркутск стал центром притяжения инвесторов: здесь восстанавливается сразу 27 зданий. Среди знаковых проектов:

  • Дом жилой архитектора Рассушина;
  • Усадьба писателя Антона Чехова;
  • Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ».

Министр культуры региона Максим Парфенов отмечает, что программа позволяет не только спасти памятники, но и вернуть их в экономический оборот, создавая новые рабочие места и точки притяжения для туристов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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