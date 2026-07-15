Территорию Ивано-Матрёнинской больницы расширят

Мэр Иркутска Руслан Болотов утвердил проект межевания территории для размещения новых блоков Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы в районе улиц Поленова, Красноказачья, Декабрьских Событий и Карла Либкнехта.

Утвержден проект межевания территории для размещения новых блоков Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы – в районе части улиц Поленова, Красноказачья, Декабрьских Событий, Карла Либкнехта. При разработке проекта была укрупнена территория для развития детской больницы.

«Вместе с этим образован новый земельный участок для размещения объекта образования на улице Красноказачьей, что крайне важно для этого района нашего города. Сейчас здесь расположены аварийные дома, подлежащие расселению», – отмечается в сообщении мэра в Telegram.