«Только для своих!»: Петербургская биржа вводит запрет на продажу топлива посредникам

С 21 июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вступают новые правила торговли бензином. Цель изменений — обеспечить «недискриминационный доступ к биржевым нефтепродуктам» и ограничить участие посредников.

Теперь приобретать бензин через механизмы биржи смогут только конечные потребители: лица, использующие топливо для собственных нужд или реализации через собственные сети АЗС.

В условиях поставки «франко-вагон станция отправления ОТП» необходимо указывать грузополучателя как конечного потребителя и давать соответствующее заверение о его статусе.

Нарушение этого механизма будет рассматриваться как нарушение правил торгов и повлечет за собой ограничительные меры вплоть до приостановки доступа к торгам.

При закупке в интересах третьих лиц право на торги останется только у участников категории «член Биржи», «член секции Нефтепродукты».

Ранее правительство уже заявляло о намерении вытеснить посредников с биржевых торгов ради стабилизации рынка. Для этого нормативы обязательных продаж временно снизили с 15% до 10%, а независимым АЗС предложили прямые договоры с производителями вместо покупки через перекупщиков. Идея исходила от главы «Роснефти» Игоря Сечина; Национальная ассоциация участников товарного рынка выступала против таких ограничений.