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+29% к цене рейса: бензиновый кризис обрушил российский транспортный рынок

Стоимость автомобильных грузоперевозок к 13 июля выросла на 28,8% год к году и на 17,5% с конца мая, сообщает Forbes со ссылкой на «Логистическую платформу ATI.SU». Индекс цен компании достиг исторического максимума — 2086 пунктов. При этом рост был зафиксирован по всем направлениям: ставки на маршрутах Великий Новгород – Санкт-Петербург, Иркутск – Новосибирск и Екатеринбург – Казань выросли более чем в полтора раза.

В то же время роста спроса не наблюдалось.

По словам основателя платформы Святослава Вильде, причиной стал дефицит предложения:

«Водители тратят больше времени в очередях на АЗС или отказываются от перевозок из-за нехватки топлива». Некоторые перевозчики переходят на внутригородские рейсы и закладывают все издержки в цену, чтобы не уйти в убыток.

Во II квартале количество заявок на экспортные перевозки упало на 19%, а до 20% автопарка простаивает из‑за дефицита топлива и выбытия машин без замены новыми.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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