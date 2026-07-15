Только через мессенджер Макс: Забайкалье первым ввело QR-коды для доступа к бензину на АЗС

Власти Забайкальского края начали тестировать систему электронных очередей на АЗС с использованием национального мессенджера. Теперь получить QR-код для заправки можно исключительно через приложение «Макс», сообщает "Коммерсант".

«Схема получения кода осуществляется в мессенджере MAX. Это удобно, ведь позволяет избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах», — сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

Главная цель нововведения — борьба со спекуляцией: коды привязываются к учетной записи пользователя, что исключает их перепродажу и обеспечивает честное распределение топлива среди населения.

«Сначала надо зарегистрироваться в специальном боте "Топливо 75" в МАХ, подать заявку на следующий день, выбрать временной слот... Если вы успешно заправились, через шесть дней можно будет снова запросить код», — подтвердил губернатор Александр Осипов.

При этом власти подчеркивают, что традиционные способы заправки сохранятся:

«Заправки с живой очередью тоже останутся», — уточнил глава региона.

Напомним, ранее о подобных мерах заявлял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который назвал электронные очереди «Планом Б» на случай сохранения дефицита.