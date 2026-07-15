Новости

Ресторанный апокалипсис: Почему в Иркутске закрываются даже успешные заведения?
Кафе с сыроварней закрылось в центре Иркутска: оно проработало семь лет
В Иркутске закрылась кофейня сети Stars Coffee
«Не получилось»: кондитерская La Tarte закрылась в 130-м квартале Иркутска
Все материалы сюжета

Только через мессенджер Макс: Забайкалье первым ввело QR-коды для доступа к бензину на АЗС

Власти Забайкальского края начали тестировать систему электронных очередей на АЗС с использованием национального мессенджера. Теперь получить QR-код для заправки можно исключительно через приложение «Макс», сообщает "Коммерсант".

«Схема получения кода осуществляется в мессенджере MAX. Это удобно, ведь позволяет избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах», — сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

Читайте также:

Цены на товары из Китая резко возрастут из-за подорожания доставки
15 июля 2026
«На велике за справкой»: губернатор Владимиров пересадил краевой аппарат на велосипеды
15 июля 2026

Главная цель нововведения — борьба со спекуляцией: коды привязываются к учетной записи пользователя, что исключает их перепродажу и обеспечивает честное распределение топлива среди населения.

«Сначала надо зарегистрироваться в специальном боте "Топливо 75" в МАХ, подать заявку на следующий день, выбрать временной слот... Если вы успешно заправились, через шесть дней можно будет снова запросить код», — подтвердил губернатор Александр Осипов.

При этом власти подчеркивают, что традиционные способы заправки сохранятся:

«Заправки с живой очередью тоже останутся», — уточнил глава региона.

Напомним, ранее о подобных мерах заявлял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который назвал электронные очереди «Планом Б» на случай сохранения дефицита.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе":
Все материалы сюжета (435)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес