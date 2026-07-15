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«На велике за справкой»: губернатор Владимиров пересадил краевой аппарат на велосипеды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил ограничить использование служебного транспорта краевыми органами власти из-за ситуации с обеспечением региона топливом. Об этом сообщила пресс-служба губернатора по итогам заседания оперативного штаба, передаёт ТАСС.

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«Владимир Владимиров поручил ограничить использование служебного транспорта правительством края и краевыми министерствами», — говорится в сообщении. По предварительным подсчетам, это позволит сэкономить для рынка около 3 тыс. тонн топлива ежемесячно, что останется доступным другим потребителям.

Губернатор также рекомендовал муниципальным администрациям, парламенту Ставрополья и органам местного самоуправления принять аналогичные меры экономии.

Каждый регион решает проблему топливного кризиса по-своему. Так, власти Забайкальского края начали тестировать систему электронных очередей на АЗС с использованием национального мессенджера. Теперь получить QR-код для заправки можно исключительно через приложение «Макс».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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