«На велике за справкой»: губернатор Владимиров пересадил краевой аппарат на велосипеды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил ограничить использование служебного транспорта краевыми органами власти из-за ситуации с обеспечением региона топливом. Об этом сообщила пресс-служба губернатора по итогам заседания оперативного штаба, передаёт ТАСС.

«Владимир Владимиров поручил ограничить использование служебного транспорта правительством края и краевыми министерствами», — говорится в сообщении. По предварительным подсчетам, это позволит сэкономить для рынка около 3 тыс. тонн топлива ежемесячно, что останется доступным другим потребителям.

Губернатор также рекомендовал муниципальным администрациям, парламенту Ставрополья и органам местного самоуправления принять аналогичные меры экономии.

Каждый регион решает проблему топливного кризиса по-своему. Так, власти Забайкальского края начали тестировать систему электронных очередей на АЗС с использованием национального мессенджера. Теперь получить QR-код для заправки можно исключительно через приложение «Макс».