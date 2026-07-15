В Иркутске первые семьи заселились в Датский квартал «Хрустального парка»

В Иркутском районе началось заселение Датского квартала жилого комплекса «Хрустальный парк», который расположен на 14-м километре Байкальского тракта. Первые семьи уже получили ключи и переехали в новые квартиры.

Строительство квартала осуществлялось с использованием проектного финансирования Сбера и механизма эскроу-счетов. Средства покупателей находились на специальных счетах банка и были перечислены застройщику только после ввода домов в эксплуатацию. Такой механизм обеспечивает защиту средств участников долевого строительства и является одним из ключевых инструментов безопасной покупки жилья.

«”Хрустальный парк” — один из системных проектов, которые мы финансируем в Иркутской области. Ввод очередей в соответствии с графиком и заселение первых жителей подтверждают надёжность застройщика и эффективность механизма проектного финансирования с эскроу-счетами для покупателя», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Для многих новосёлов главным аргументом при выборе жилья стало сочетание преимуществ загородной жизни с городской инфраструктурой. Жители отмечают малоэтажную застройку, близость соснового леса и залива, дворы без автомобилей, собственные террасы и земельные участки, а также возможность добраться на автотранспорте до Иркутска всего за 15 минут.

«Мы долго выбирали между квартирой в городе и загородным жильём. В Датском квартале нашли именно тот формат, который искали: природу, собственный участок и при этом всю необходимую инфраструктуру рядом. Уже сейчас понимаем, что поступили правильно. И, главное, с использованием эскроу-счетов Сбера мы чувствовали себя в безопасности», — Анна, жительница Датского квартала.

«Для нас главный показатель успешности проекта — это момент, когда жители начинают знакомиться друг с другом, гулять с детьми, проводить время во дворе и чувствовать себя дома. Партнерство со Сбером позволило нам реализовать этот масштабный проект: механизм проектного финансирования обеспечил бесперебойное строительство, а использование эскроу-счетов дало нашим покупателям стопроцентную гарантию сохранности средств до ввода домов в эксплуатацию», — Кристина Яковенко, продуктолог и сооснователь проекта «Хрустальный парк».