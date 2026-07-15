Цены на товары из Китая резко возрастут из-за подорожания доставки

Цены на доставку товаров из Китая в Россию резко выросли: автоперевозки подорожали за месяц на 15–25%, сообщает «Коммерсантъ». Прогноз перевозчиков о росте цен на логистику из-за проблем с топливом реализовался. Доставка автотранспортом стала дороже, причем не столько из‑за удорожания дизтоплива, сколько из‑за роста сроков доставки — водители простаивают в очередях на заправках и погранпереходах.

Переток части клиентов на море и железную дорогу также вызвал скачок ставок по этим направлениям. Участники рынка не ждут снижения тарифов до нейтрализации топливного фактора.

Коммерческий директор Eastex Тимур Савельев подтверждает рост стоимости фуры из Маньчжурии в Москву:

«За последние полторы недели доставка прибавила 50–70 тыс. руб., при базовой ставке рейса 760–830 тыс. руб.» По его словам, средняя стоимость импортных перевозок выросла примерно на 20%. Директор FM Logistic Ярослав Белоусов отмечает критическое снижение оборачиваемости подвижного состава: суточный пробег упал с 600–700 км до 500 км, а каждый день простоя обходится перевозчику в 13–15 тыс. руб..

На границе ситуация осложнилась появлением двух очередей: общей для грузовиков и приоритетной «зеленой», где топливо возят быстрее.

«Через Забайкальск проходит около 7,5 тыс. машин в неделю... Время транзита от Забайкальска до Москвы выросло на 23%, до 10–12 суток», — пояснил господин Савельев. Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский оценивает рост ставок со стороны Маньчжурии в пределах 10–15% за две недели; он отмечает, что маршрут через Казахстан стал более привлекательным из‑за дешевого топлива там.

Замгендиректора NC Logistic Артем Васканян подчеркивает, что связывать рост только с топливом некорректно: доля топлива в себестоимости составляет лишь треть, тогда как ставки растут еще и из‑за санкций и усиления таможенного контроля. Биржа ATI.SU фиксирует общий рост ставок во втором квартале на 43% при снижении спроса на 8%.