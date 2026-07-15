Топливо продолжит поступать в Иркутскую область в июле и августе – Кобзев

На оперативном штабе в Иркутской области обсудили текущую ситуацию с топливообеспечением. Сегодня населению отпускают топливо 206 автозаправочных станций, в том числе 74 АЗС «Роснефти», очереди сократились до 30 минут в среднем.

Достигнуты договорённости по плановым отгрузкам на июль и август, частично потребность будет закрыта за счёт законтрактованных на бирже объёмов.

Как сообщает губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, одной из первоочередных задач была организация прямых контрактов между крупными нефтяными компаниями и региональными операторами.

Эта задача выполнена для двух сетей — «Омни» и «Крайснефть». Также продолжается работа по формированию топливного баланса, мониторинг ежедневно направляется в Минэнерго России. Особое внимание уделяется удалённым муниципалитетам, где отсутствуют заправки «Роснефти», по каждому такому району принимаются адресные решения.

На штабе также обсудили организацию электронных очередей на АЗС для незащищённых категорий граждан — система протестирована на одной из АЗС в Иркутске, сейчас данные обрабатываются.

Режим повышенной готовности сохраняется.

Напомним, что все 33 АЗС сети «ОМНИ» в Иркутской области возобновили продажу бензина АИ-92, а компания «Крайснефть» увеличила лимит отпуска топлива до 40 литров.