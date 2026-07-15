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Курсы валют ЦБ РФ на 16 июля: 77,9568 руб/доллар США и 88,9097 руб/евро

ЦБ РФ с 16 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,9568 руб.
  • 1 евро - 88,9097 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,1360 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4656 р. (0,60%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3838 р. (0,43%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3610 р. (1,20%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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