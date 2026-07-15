«Не дадут коровам обгладывать степь»: новые входные группы строят у мыса Бурхан на Ольхоне

На острове Ольхон в Иркутской области неподалеку от мыса Бурхан появились новые входные группы. Их установили для защиты территории от скота, сообщает фонд «Подари планете жизнь».

«Уже три входные группы установлены на мысе Бурхан. Только посмотрите, как они здорово вписались в окружающий ландшафт. Подготовлена основа для турникетов, которые не дадут коровам свободно заходить на мыс и обгладывать уникальную каменистую степь. Сами вертушки установят в ближайшее время», – рассказали в фонде.

Подрядчик снова приступил к работе на прошлой неделе. Помимо входных групп планируется заменить и несколько пролетов ограждения.