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Переправу и мост закрыли в Иркутской области из-за выхода реки из берегов

После обильных дождей, которые прошли в северо-восточной части Иркутской области, повышен уровень воды в реках Витим и Бисяга. Из-за этого приостановлена работа одной из переправ, закрыт мост, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«На реке Бисяга подтоплены металлические конструкции мостового перехода на автодороге Таксимо – Бодайбо, поэтому движение транспорта по нему закрыто. Мост через Бисягу ведет к одной из трех паромных переправ на Витиме. На этом пароме в Бодайбо попадают жители, приехавшие из поселка Таксимо (Республика Бурятия), где находится ближайшая железнодорожная станция», – прокомментировал глава региона.

Суда переведены на две другие линии. Одна работает в районе Угольного склада (левее моста через Бисягу), а вторая – у поселка Мамакан. Транспортное сообщение с городом Бодайбо не нарушено. Люди могут выбрать удобный для себя маршрут.

Такая схема будет действовать до полной стабилизации гидрологической обстановки и спада воды. Только после этого мост через Бисягу откроют.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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