Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июля: 10 214,7002 руб/1 г золота и 145,0700/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 214,7002 руб.

1 грамм серебра - 145,0700 руб.

1 грамм платины - 4 087,0100 руб.

1 грамм палладия - 3 210,6599 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 150,0701 р. (1,49%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4000 р. (0,27%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,5000 р. (0,90%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,4801 р. (1,28%) .

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