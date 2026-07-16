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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июля: 10 214,7002 руб/1 г золота и 145,0700/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 214,7002 руб.
  • 1 грамм серебра - 145,0700 руб.
  • 1 грамм платины - 4 087,0100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 210,6599 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 150,0701 р. (1,49%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4000 р. (0,27%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,5000 р. (0,90%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,4801 р. (1,28%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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