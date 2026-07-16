Жители Иркутской области назвали свои зарплатные ожидания на лето 2026 года

Аналитики hh.ru выяснили, что самые высокие зарплатные ожидания в Иркутской области в июне зафиксированы у специалистов в сфере сельского хозяйства (201,2 тыс. руб.), добычи сырья (199,8 тыс. руб.) и транспортно-логистической сферы (180,1 тыс. руб.). В пятёрку также вошли производство и сервисное обслуживание (168,8 тыс. руб.), а также строительство и недвижимость (166 тыс. руб.).

В пятерку профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями, кроме перечисленных выше, также вошли производство, сервисное обслуживание (168,8 тыс. руб.), а также строительство, недвижимость (166 тыс. руб.).

Топ-10 профессиональных областей по уровню ожидаемой заработной платы, июнь 2026, Иркутская область:

Сельское хозяйство – 201,2 тыс. руб.

Добыча сырья – 199,8 тыс. руб.

Транспорт, логистика, перевозки – 180,1 тыс. руб.

Производство, сервисное обслуживание – 168,8 тыс. руб.

Строительство, недвижимость – 166 тыс. руб.

Рабочий персонал – 155 тыс. руб.

Высший и средний менеджмент – 138,9 тыс. руб.

Автомобильный бизнес – 133,7 тыс. руб.

Домашний, обслуживающий персонал – 105,8 тыс. руб.

Административный персонал – 78,1 тыс. руб.

«Самые высокие зарплатные ожидания сегодня сосредоточены в профессиях, где особенно востребованы управленческие, аналитические и цифровые компетенции. Так, среди управленцев 191 тыс. рублей в месяц в среднем хотят получать технические директора, 187 тыс. рублей – руководители группы разработки, 186 тыс. руб. – руководители строительного проекта. Среди линейных специалистов наиболее высокие ожидания у геологов (168 тыс. руб.), бетонщиков (160 тыс. руб.) и машинистов (156,8 тыс. руб.). При этом почти половина работников Иркутской области (45%) не готовы снижать свои запросы, что говорит о сохраняющейся уверенности многих специалистов в своей востребованности», – комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.

По данным hh.ru, среди профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями соглашаться на меньший уровень оплаты труда чаще всего не готовы представители автомобильного бизнеса (55% опрошенных) работники сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%), а также строители (50%), представители высшего менеджмента (49%).

На другом конце списка – специалисты в сфере информационных технологий (47% из них готовы пойти на уступки по зарплате ради офера), а также соискатели в сфере безопасности, (39%), маркетинга, рекламы и PR (37%) и искусства, развлечений и массмедиа (35%). Представители этих профессиональных сфер оказались самыми гибкими в вопросах зарплаты.