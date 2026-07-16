Прибавку к пенсии получат отдельные категории пенсионеров с 1 августа 2026 года: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: жители Иркутской области назвали свои зарплатные ожидания на лето 2026 года, Уоррен Баффет заявил, что рынок превращается в казино, внешний долг России вырос до $55,49 млрд на 1 июля 2026 года. Подробнее – в обзоре СИА.

Прибавка к пенсии

С 1 августа 2026 года некоторые категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат или перерасчёт доплат, рассказала РИА Новости старший преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева. В числе тех, кто получит прибавку, — пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем, работающие пенсионеры и получатели накопительной пенсии.

Рынок превратился в казино

Уоррен Баффет раскритиковал фондовый рынок за усиление спекулятивной торговли в ущерб долгосрочным инвестициям, заявив в интервью CNBC, что «трудно находить ценности, когда все предпочитают азартные игры». Глава Berkshire Hathaway, известный приверженностью стоимостному инвестированию, отметил, что значимые инвестиционные возможности становятся всё более редкими.

Внешний долг РФ вырос

Внешний государственный долг России на 1 июля 2026 года составил $55,494 млрд, что на 1,12% больше, чем месяцем ранее ($54,876 млрд на 1 июня), пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина РФ. За последние пять месяцев показатель снижался: на 1 мая он составлял $56,885 млрд, на 1 апреля — $61,118 млрд, на 1 марта — $61,753 млрд, на 1 февраля — $61,973 млрд.

На 1 января 2026 года государственный внешний долг РФ составлял $57,27 млрд.

3 млн рабочих

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что до 2032 года российской экономике потребуется привлечь порядка 3 млн квалифицированных рабочих. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой итогам конкурса «Лучший по профессии».

Котяков перечислил наиболее востребованные специальности: работодатели ищут 85 тыс. швей, 83 тыс. слесарей, 33 тыс. сварщиков, 29 тыс. машинистов, 25 тыс. электромонтёров, 21 тыс. поваров и более 10 тыс. каменщиков.

Топливо для Приангарья

Топливо продолжит поступать в Иркутскую область в июле и августе. На оперативном штабе обсудили текущую ситуацию с топливообеспечением региона. Населению отпускают топливо 206 автозаправочных станций, в том числе 74 АЗС «Роснефти», очереди сократились до 30 минут в среднем. Достигнуты договорённости по плановым отгрузкам на июль и август, частично потребность будет закрыта за счёт законтрактованных на бирже объёмов.

Самые высокие зарплатные ожидания

Аналитики hh.ru выяснили, что самые высокие зарплатные ожидания в Иркутской области в июне зафиксированы у специалистов в сфере сельского хозяйства (201,2 тыс. руб.), добычи сырья (199,8 тыс. руб.) и транспортно-логистической сферы (180,1 тыс. руб.). В пятёрку также вошли производство и сервисное обслуживание (168,8 тыс. руб.), а также строительство и недвижимость (166 тыс. руб.).