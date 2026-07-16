В ЦБ признали: 50% динамики курса рубля невозможно объяснить фундаментальными факторами

Экономический советник Банка России Андрей Шульгин заявил на Финансовом конгрессе, что примерно 50% динамики курса рубля невозможно объяснить с помощью фундаментальных экономических факторов. По его словам, это не уникальная особенность моделей ЦБ, а общая проблема макроэкономической теории, передаёт РБК.

«Примерно 50% динамики курса мы объяснить не можем. Или можем, но… с точки зрения фундаментальных факторов она необъяснима», — отметил Шульгин.

Такие отклонения от прогнозов макроэкономических моделей, известных как DSGE, объясняются структурными шоками — когда участники рынка принимают решения, не основанные напрямую на объективных экономических условиях, например, из-за изменения ожиданий. Это приводит к отклонению курса от фундаментально обоснованного уровня.

Шульгин подчеркнул, что такие движения нельзя игнорировать. «Мы говорим, о, это шок валютного курса, это шок неэффективности, с ним надо что-то делать. Естественно, он через механизм трансмиссии переходит и в цену. На него надо реагировать и игнорировать его нельзя», — заявил он.

С начала 2026 года рубль укреплялся, но в июне произошёл разворот — валюта ослабла.

По данным Банка России на 16 июля, рубль умеренно подешевел к основным валютам: официальный курс доллара вырос на 0,6% до 77,9568 рубля, евро подорожал на 0,43% до 88,9097 рубля, юань прибавил 1,2%, достигнув 11,5136 рубля, а дирхам ОАЭ поднялся на 0,6% до 21,2272 рубля.