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«Медвежий капкан»: Индекс МосБиржи пробил дно 2022 года и устремился к отметке 2000 п.

Российский рынок акций не смог удержать отскок и вернулся к снижению. В ходе основной сессии Индекс МосБиржи обновил минимум с декабря 2022 года, опустившись ниже 2100 пунктов. Кратковременный импульс восстановления, вызванный позитивными заявлениями из США по украинскому конфликту, быстро иссяк.

«Вероятно, в текущей ситуации инвесторам нужны более надёжные признаки продвижения к урегулированию», — отмечают аналитики.

Давление на котировки оказывает сразу несколько факторов:

  • Геополитика: Появилась информация о законопроекте в Сенате США, предусматривающем санкции против ЦБ РФ и крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк).
  • Макроэкономика: Банк России значительно ухудшил прогноз инфляции на 2026–2027 годы (до 6,2%), что снижает ожидания по скорому смягчению денежно-кредитной политики.
  • Сырье: Нефтяные цены скорректировались после сильного роста начала недели, лишив акции поддержки.

Валютный рынок демонстрирует относительную стабильность: рубль восстановился к юаню, закрывшись в умеренном плюсе. Однако индекс гособлигаций RGBI также переписал недельный минимум, вернувшись к нисходящей динамике.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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