«Экономика на двух колесах»: рост ВВП держится за счёт госзаказа и зарплат

Во II квартале экономический рост в России возобновился, однако он стал ещё более неоднородным по отраслям. Согласно материалам ЦБ РФ, драйвером активности остаются два фактора:

Рост госсектора: вероятный пересмотр бюджетных проектировок позволит государству внести больший вклад в совокупный спрос. Потребительский сегмент: расширение спроса поддерживается жёсткостью рынка труда и накопленным эффектом от снижения кредитных ставок.

«Накопленный эффект от снижения кредитных ставок поддерживает экономическую активность через ускорение роста кредитования», — отмечает регулятор.

При этом инвестиционный сектор демонстрирует слабую динамику. Отдельно сдерживает активность простой мощностей НПЗ из-за внепланового ремонта.

Инфляционные риски также усилились: рост потребительских цен в июне с поправкой на сезонность оказался значительно выше 4% годовых после пониженных уровней апреля–мая. Основной вклад внесли разовые факторы — топливо и плодоовощная продукция.

В связи с этим Банк России подчёркивает необходимость сохранения жёстких денежно-кредитных условий для закрепления инфляции вблизи цели в 4%.