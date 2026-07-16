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«Инфляция замерла»: почему ЦБ может оставить ставку 14,25% несмотря на замедление роста цен

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Согласно данным Росстата за период с 7 по 13 июля, рост потребительских цен в стране замедлился до 0,17%, что ниже показателя предыдущей недели (0,31%).

При этом годовая инфляция (за последние 12 месяцев) к 13 июля составила 5,62%. Это лишь незначительно выше значения неделей ранее (5,61%), что свидетельствует о стабилизации.

С начала года цены выросли на 4,64%, а с начала месяца — на 0,43%. При этом стоимость топлива резко подскочила: бензин подорожал на 2,25%, а дизельное топливо — на 3,18%.

На следующей неделе Банк России примет решение об уровне ключевой ставки. Многие аналитики опасаются, что регулятор оставит её без изменений на текущем высоком значении (14,25%) из-за недавнего ускорения инфляции и риска её устойчивости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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