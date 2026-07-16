Очередь 30 минут, бензин есть, цены стабильны: Актуальная ситуация с топливом и ценами на 16 июля в Иркутске

Ситуация на автозаправках в Иркутской области демонстрирует явные признаки улучшения. Цены на АЗС стабилизировались и практически не изменились за последние сутки. Сегодня топливо отпускают 206 автозаправочных станций, в том числе 74 АЗС «Роснефти». Это почти в два раза больше, чем неделю назад (на 9 июля работало всего 101 станция, из которых 72 принадлежали «Роснефти»). Рост числа работающих АЗС напрямую повлиял на сокращение очередей. В среднем время ожидания сократилось до 30 минут. Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, одной из ключевых мер по стабилизации обстановки стала организация прямых контрактов между крупными нефтяными компаниями и региональными операторами. Эта задача успешно выполнена для двух сетей — «Омни» и «КрайсНефть».

СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива в Иркутске на 16 июля.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)

Дт — 97 рублей (цена не изменилась за сутки)

С 15 июля сеть АЗС «КрайсНефть» увеличила лимит на отпуск топлива АИ-92 и АИ-95 до 40 литров в один автомобиль для физических и юридических лиц по всем видам оплаты. Его можно приобрести на 17 станциях по следующим адресам.

Запрещен отпуск топлива в канистры и другие емкости, онлайн-сервисы по заправке временно не работают, запрещен отпуск по топливным картам сторонних компаний.

Возможны временные ограничения на отпуск топлива в связи с техническим перерывом или сливом бензовоза.

На заправках БРК

АИ-92 — 77 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 30 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 120 рублей 50 копеек (цена не изменилась за сутки)

Дт — 95 рублей 50 копеек (цена не изменилась за сутки)

Напомним, компания с 3 июля возобновила продажу топлива физическим лицам по всей Иркутской области со следующими ограничениями:

не более 20 литров бензина АИ-92 или АИ-95 на одно транспортное средство;

не более 50 литров дизельного топлива — для физлиц (до 150 литров на трассах);

не более 150 литров дизельного топлива — для юрлиц;

действует запрет на продажу топлива в канистры.

Некоторые АЗС по-прежнему работают только для юридических лиц. Ряд заправок продают топливо юрлицам сверх лимитов.

Адреса АЗС БРК, которые работают с физическими лицами (всего 13 точек):

ул. Рабочего Штаба, 48 (работают круглосуточно);

ул. Баррикад, 60 (работают круглосуточно);

м-н Ново-Ленино, объездная дорога, 2;

ул. Кирзаводская, 40 (работают круглосуточно);

ул. Родниковая, 25 (с. Мамоны);

м-н Юбилейный, ул. Сеченова, 1Б;

ул. Коммунистическая, 22 (работают круглосуточно);

ул. Лермонтова, 93 (работают круглосуточно);

п. Усть-Орда;

д. Куда (с. Хомутово);

г. Шелехов, Култукский тракт, 2а (работают круглосуточно);

г. Ангарск, ул. Горького (работают круглосуточно);

г. Ангарск, ул. Декабристов.

Часть АЗС, не работающих круглосуточно, обслуживают клиентов в комбинированном режиме: утром — физических лиц, днем — только юридических.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 77 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 50 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)

Дт — 97 рублей (цена не изменилась за сутки)

Актуальной информации по работе АЗС получить не удалось.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 65 рубля 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 95 рублей 55 копеек (цена не изменилась за сутки)

Дт — 85 рублей 40 копеек (цена не изменилась за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. В связи с повышенным спросом запасы могут заканчиваться. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 75 рублей 59 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 79 рублей 79 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-98 — 122 рубля (цена не изменилась за сутки)

Дт — 99 рублей 79 копеек (цена не изменилась за сутки)

Актуальной информации по работе АЗС получить не удалось.