Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Топливо продолжит поступать в Иркутскую область в июле и августе – Кобзев
Только через мессенджер Макс: Забайкалье первым ввело QR-коды для доступа к бензину на АЗС
+29% к цене рейса: бензиновый кризис обрушил российский транспортный рынок
Все материалы сюжета

Москва впереди России всей: почему столица переходит на электрокары в два раза быстрее страны

Московский автопарк стремительно «зеленеет». В первой половине 2026 года доля электромобилей (BEV) в столице достигла 1,9%, что более чем вдвое превышает общероссийский показатель (0,8%). Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Автостат.

В сегменте подключаемых гибридов разрыв еще существеннее: их доля в Москве составляет 10,4% против средних 5% по стране. На вторичном рынке и в общем автопарке столицы ситуация аналогичная — москвичи пересаживаются на электротягу охотнее остальных россиян.

Читайте также:

От 35% до 10%: зачем правительство планирует урезать скидку на покупку электромобиля
14 июля 2026
Продажи китайских автомобилей в России могут снизиться до 450 тыс. к концу года
13 июля 2026

«Это связано с тремя ключевыми факторами, — поясняет аналитик Сергей Целиков. — Во-первых, в Московском регионе лучше развита зарядная инфраструктура. Во-вторых, здесь действуют реальные льготы, особенно актуальны бесплатные парковки. И в-третьих — пожалуй, это самое важное — уровень доходов москвичей выше. Люди могут позволить себе дорогие автомобили или владение несколькими машинами на семью».

Ранее иркутские автодилеры сообщаилио взрывном росте спроса на "электрички" и гибриды. И предположили, что китайские бренды из топ-5 начнут активнее завозить в Россию свои топовые модели с гибридной установ


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (1099)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес