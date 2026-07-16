Москва впереди России всей: почему столица переходит на электрокары в два раза быстрее страны

Московский автопарк стремительно «зеленеет». В первой половине 2026 года доля электромобилей (BEV) в столице достигла 1,9%, что более чем вдвое превышает общероссийский показатель (0,8%). Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Автостат.

В сегменте подключаемых гибридов разрыв еще существеннее: их доля в Москве составляет 10,4% против средних 5% по стране. На вторичном рынке и в общем автопарке столицы ситуация аналогичная — москвичи пересаживаются на электротягу охотнее остальных россиян.

«Это связано с тремя ключевыми факторами, — поясняет аналитик Сергей Целиков. — Во-первых, в Московском регионе лучше развита зарядная инфраструктура. Во-вторых, здесь действуют реальные льготы, особенно актуальны бесплатные парковки. И в-третьих — пожалуй, это самое важное — уровень доходов москвичей выше. Люди могут позволить себе дорогие автомобили или владение несколькими машинами на семью».

Ранее иркутские автодилеры сообщаилио взрывном росте спроса на "электрички" и гибриды. И предположили, что китайские бренды из топ-5 начнут активнее завозить в Россию свои топовые модели с гибридной установ