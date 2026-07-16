Олег Газманов и группа «Город 312» выступят в Шелехове в День металлурга

В Шелехове День металлурга и День города отметят большим концертом с участием Олега Газманова и группы «Город 312». По традиции организатором и спонсором праздника выступает Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ.

Гостей ждет насыщенная программа, любимые хиты и праздничная атмосфера. Концерт пройдет 18 июля 2026 года на стадионе «Металлург» в Шелехове. Начало праздничных мероприятий – в 18:30.

Ожидается, что на стадионе соберутся тысячи зрителей, а сам вечер станет одним из самых ярких событий года для жителей и гостей Шелехова.

Более 20 лет назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска задал особый масштаб празднования Дня металлурга в городах ответственности компании. Эта традиция сохраняется и сегодня, оставаясь важной частью городской праздничной жизни.