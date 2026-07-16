«От общаги к отелю»: Минобрнауки предложило превратить студенческие общежития в гостиницы

Минобрнауки России выступило с инициативой создания нового типа жилья — университетских гостиниц на базе общежитий. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения, сообщает газета "Ведомости".

«Цель эксперимента — предоставить студентам более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости», — говорится в пояснительной записке.

Эксперимент планируется провести в 2027–2030 годах. В нем смогут принять участие подведомственные министерству госуниверситеты. Для этого вузам предстоит перевести помещения из жилого фонда в нежилой, создать гостиничные комплексы и включить их в реестр классифицированных средств размещения.

Важное условие: все доходы от эксплуатации гостиниц должны направляться исключительно на содержание зданий, ремонт, оплату труда персонала и модернизацию материальной базы вуза.

Эксперты отмечают, что инициатива вызвана необходимостью обновления инфраструктуры. Согласно опросу студентов (7500 человек), 67% готовы доплачивать за комфорт. При этом действующее законодательство ограничивает плату за наем, лишая вузы средств на своевременный ремонт мебели и сантехники. Кроме того, сейчас вузы не могут заселять в общежития участников конференций даже при наличии свободных мест.

Старший научный сотрудник РАНХиГС Борис Илюхин считает, что создание комнат повышенной комфортности не должно приводить к сокращению числа бюджетных мест или отказам в заселении нуждающимся студентам.