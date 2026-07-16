В Бодайбинском районе закрыт мост через реку Бисягу из-за подъёма воды

Из-за обильных дождей в северо-восточной части Иркутской области повышен уровень воды в реках Витим и Бисяга, в результате чего подтоплены металлические конструкции мостового перехода на автодороге Таксимо – Бодайбо. Движение по мосту закрыто, однако администрация Бодайбинского городского поселения оперативно перевела суда на две другие паромные линии, и транспортное сообщение с городом Бодайбо не нарушено.

Мост через Бисягу вёл к одной из трёх паромных переправ на Витиме, по которой жители из посёлка Таксимо (Республика Бурятия) попадают в Бодайбо. Сейчас одна паромная линия работает в районе Угольного склада, вторая – у посёлка Мамакан. Схема будет действовать до полной стабилизации гидрологической обстановки и спада воды. Также на 93-м км автодороги Кропоткин – Перевоз размыло объездную дорогу у моста через реку Векша, нарушено сообщение с посёлком Перевоз.

На месте работают специалисты и техника Бодайбинского филиала Дорожной службы Иркутской области, ведётся мониторинг гидрологической обстановки.

Ремонтные мероприятия начнутся после спада воды. Частично размыто дорожное полотно на 89-м км, там проводят отсыпку. Контроль и координацию работ ведут заместитель директора Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Роман Юрковец и генеральный директор Дорожной службы Иркутской области Владимир Аксаментов.