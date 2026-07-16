Потребительская активность выросла в мае-июне на фоне укрепления рубля

Банк России в своем Telegram-канале сообщил о росте потребительской активности в мае-июне 2026 года, в ряде макрорегионов её рост ускорился.

Увеличились продажи легковых автомобилей благодаря укреплению рубля и снижению ставок по автокредитам, однако сократился спрос в сфере услуг, что частично связано с уменьшением внутреннего туристического потока в большинстве регионов.

В сообщении регулятора также отмечается замедление экономической активности в целом по сравнению с апрелем: снизилось производство моторного топлива, уменьшились добыча полезных ископаемых в регионах Урала и производство стройматериалов на Юге.

При этом в большинстве других отраслей сохранялся рост: в Волго-Вятке увеличился выпуск в машиностроении, а в Сибири и на Дальнем Востоке возросла добыча угля.