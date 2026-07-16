Путин поручил упростить условия для малого и среднего бизнеса в производстве

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать упрощение условий для малого и среднего бизнеса, занятого в производстве товаров, с учётом более длительного и капиталоёмкого цикла этой сферы по сравнению с торговлей и услугами. Об этом пишет газета «Известия».

Речь идёт о системном снижении административной и фискальной нагрузки, а не о точечных послаблениях, а документы должны учесть специфику производственного сектора.

Ключевым барьером остаётся разрозненность мер поддержки и сложность перехода между организационно-правовыми формами, поэтому бизнесу требуются прозрачные цифровые инструменты для легального масштабирования без потери статуса МСП.

В деловых объединениях отмечают необходимость сместить фокус с формальных кодов ОКВЭД на фактическое наличие оборудования, персонала и создание добавленной стоимости, чтобы выявлять реальных производственников и адресно направлять ресурсы на модернизацию.

Опрос РСПП показал, что малый бизнес сильнее обеспокоен ростом налогов, удорожанием продукции и неплатежами, давая более пессимистичные оценки деловому климату. При этом сохраняется позитивный тренд на расширение сотрудничества крупных компаний с МСП в закупках технологий, оборудования и ПО благодаря гибкости малого бизнеса, хотя доля компаний, оказывающих поддержку, несколько снизилась.

Предприниматели ожидают, что снижение бюрократического прессинга высвободит критически важные ресурсы, которые сегодня уходят на обслуживание отчетности, различные маркировки и взаимодействие с федеральными информационными системами. Оптимизация неналоговых платежей, таких как тарифы системы «Платон» или технологические сборы, напрямую увеличит рентабельность предприятий.

Ранее стало известно, что каждый шестой предприниматель с кредитом не платит вовремя. На начало лета около 100 тыс. ИП и небольших организаций имели просроченные долги, их общую сумму Центробанк оценивает более чем в 600 млрд руб. В числе предприятий, которые имеют просрочку, находится микробизнес: у них кассовые разрывы, проблемы с платежами, повышенная налоговая нагрузка.