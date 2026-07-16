В Усть-Куте состоится второй фестиваль детских театральных студий «Байкальский талисман» при поддержке ИНК

В сентябре в Усть-Куте пройдет второй фестиваль детских любительских театральных студий «Байкальский талисман». Мероприятие организовано при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и приурочено к Году единства народов России.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Организаторами фестиваля выступают Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова, ИНК и Фонд развития русской культуры. Для всех участников и экспертов будут оплачены расходы на проезд и проживание в Усть-Куте.

В фестивале примут участие юные актеры в возрасте от 7 до 17 лет из Усть-Кута, Железногорска-Илимского и Киренска. Театральные студии представят постановки, основанные на эпосе, русском фольклоре, мифах, сказаниях народов России и национальной литературе. Программа включает и мастер-классы от режиссеров и актеров Иркутского ТЮЗа, а также профессиональный разбор спектаклей.

Победители будут отмечены благодарностями и памятными призами. Кроме того, они получат приглашение на Международный фестиваль национальных театров «Байкальский талисман», который состоится в Иркутске в 2027 году. По традиции, из числа победителей будет сформировано детское жюри. Юные судьи затем войдут в состав жюри международного фестиваля и выберут театр для вручения приза зрительских симпатий «Серебристый омулёк».