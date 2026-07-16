В Усть-Куте состоится второй фестиваль детских театральных студий «Байкальский талисман» при поддержке ИНК

В сентябре в Усть-Куте пройдет второй фестиваль детских любительских театральных студий «Байкальский талисман». Мероприятие организовано при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и приурочено к Году единства народов России.
Организаторами фестиваля выступают Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова, ИНК и Фонд развития русской культуры. Для всех участников и экспертов будут оплачены расходы на проезд и проживание в Усть-Куте.
В фестивале примут участие юные актеры в возрасте от 7 до 17 лет из Усть-Кута, Железногорска-Илимского и Киренска. Театральные студии представят постановки, основанные на эпосе, русском фольклоре, мифах, сказаниях народов России и национальной литературе. Программа включает и мастер-классы от режиссеров и актеров Иркутского ТЮЗа, а также профессиональный разбор спектаклей.
Победители будут отмечены благодарностями и памятными призами. Кроме того, они получат приглашение на Международный фестиваль национальных театров «Байкальский талисман», который состоится в Иркутске в 2027 году. По традиции, из числа победителей будет сформировано детское жюри. Юные судьи затем войдут в состав жюри международного фестиваля и выберут театр для вручения приза зрительских симпатий «Серебристый омулёк».
ИНК выступает партнером фестиваля второй год подряд. Развитие культурных инициатив, поддержка талантов и сохранение историко-культурного наследия в регионах присутствия являются важными направлениями социальной политики компании. Среди ключевых проектов, реализуемых при участии ИНК, — акция «Северный десант», международный фестиваль «Байкальский талисман» и другие значимые события. Так, в этом году в Усть-Куте состоялось выступление джазовой вокалистки Моник Б. Томас совместно с квартетом Алексея Черемизова в рамках фестиваля «Ангара-Джаз». Кроме того, на протяжении двух лет на площадке Иркутского завода полимеров проходят концерты Дениса Мацуева, организованные для сотрудников предприятия и местных жителей.