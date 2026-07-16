Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Очередь 30 минут, бензин есть, цены стабильны: Актуальная ситуация с топливом и ценами на 16 июля в Иркутске
Топливо продолжит поступать в Иркутскую область в июле и августе – Кобзев
Только через мессенджер Макс: Забайкалье первым ввело QR-коды для доступа к бензину на АЗС
Все материалы сюжета

В селе Тунгуска Черемховского района обновили линии электропередачи

В селе Тунгуска Черемховского района завершены масштабные работы по обновлению воздушных линий электропередачи, проведённые Иркутской электросетевой компанией (ИЭСК).

Специалисты заменили более тридцати старых деревянных опор на современные железобетонные, а также поменяли устаревшие алюминиевые провода на самонесущий изолированный провод.

«Проведенная модернизация – это значительный шаг в повышении качества жизни наших жителей. Теперь мы можем быть уверены в стабильном энергоснабжении, особенно в периоды неблагоприятных погодных условий. Кроме того, переход на современные материалы существенно снижает пожароопасность, что крайне важно для нашего поселка», – отметил глава поселения Павел Хомченко.

Он также поблагодарил мастера Полежаева и его бригаду за профессионализм, ответственность и соблюдение сроков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес