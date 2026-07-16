В селе Тунгуска Черемховского района обновили линии электропередачи

В селе Тунгуска Черемховского района завершены масштабные работы по обновлению воздушных линий электропередачи, проведённые Иркутской электросетевой компанией (ИЭСК).

Специалисты заменили более тридцати старых деревянных опор на современные железобетонные, а также поменяли устаревшие алюминиевые провода на самонесущий изолированный провод.

«Проведенная модернизация – это значительный шаг в повышении качества жизни наших жителей. Теперь мы можем быть уверены в стабильном энергоснабжении, особенно в периоды неблагоприятных погодных условий. Кроме того, переход на современные материалы существенно снижает пожароопасность, что крайне важно для нашего поселка», – отметил глава поселения Павел Хомченко.

Он также поблагодарил мастера Полежаева и его бригаду за профессионализм, ответственность и соблюдение сроков.