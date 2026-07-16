Акция «Выгодное путешествие на раз-два»: АТБ начислит до 8% кэшбэка за бронирование отелей и покупку билетов

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» совместно с ООО «Вайт Тревел»* запустил акцию «Выгодное путешествие на раз-два» для клиентов – физических лиц, держателей банковских карт АТБ с подключённой программой лояльности. В рамках акции банк начислит кэшбэк за каждую покупку, совершённую по карте АТБ на сайте партнёра atb.onetwotrip.com путём перехода на него по ссылке из мобильного приложения АТБ банк:

8% от суммы покупки за бронирование отеля;

4% от суммы покупки билета на поезд;

2% от суммы покупки авиабилета.

Срок совершения покупок в рамках акции – с 08.06.2026 по 30.03.2027. Для получения вознаграждения необходимо, чтобы покупка, совершённая на сайте партнёра, прошла по счёту карты и не была отменена клиентом или поставщиком услуг.

Кэшбэк округляется в меньшую сторону до целого рубля и начисляется баллами (1 балл равен 1 рублю) на бонусный счёт участника акции:

за покупку ж/д и авиабилетов — не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем совершения поездки;

за оплату бронирования отелей — не позднее 65 календарных дней после выезда из отеля.

Акция действует с 08.06.2026 до начисления банком кэшбэка последнему из участников.

Условия акции – по ссылке.

Получить подробную информацию об организаторе акции, о правилах и сроках её проведения, количестве призов, сроке, месте, порядке их получения можно на сайте банка, в мобильном приложении, в ближайшем отделении.

Остались вопросы? Поможем! Телефон 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

*Правообладатель онлайн‑сервиса OneTwoTrip – ООО «Вайт Тревел» (ИНН 7707770166, ОГРН 1127746124989, сайт: www.onetwotrip.com, местонахождение: 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, оф. 401), официальный партнёр «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).