АТБ поддержал детский спорт: в Благовещенске завершились Всероссийские шахматные соревнования «Амурский берег – 2026»

Азиатско-Тихоокеанский банк поддержал проведение Всероссийских соревнований по шахматам «Амурский берег – 2026», которые состоялись в Благовещенске с 27 июня по 4 июля.

Соревнования собрали более 90 участников из восьми регионов страны, включая Санкт-Петербург, Сахалинскую область, Республику Саха (Якутия), Забайкальский и Хабаровский края. Были разыграны награды в нескольких возрастных и квалификационных группах.



В этом году в рамках мероприятия прошли соревнования по классическим шахматам для детей младшего возраста, а также юношей и девушек 15–19 лет. Программа также включала II открытый турнир по быстрым шахматам «АмурОпен», в котором смогли принять участие и более старшие спортсмены.



Соревнования внесены в календарный план Федерации шахмат России на 2026 год. АТБ активно поддерживает спортивные и социальные проекты в регионах своего присутствия. Помощь в проведении «Амурского берега» стала частью этой работы, направленной на развитие детского и массового спорта.



Серия состязаний «Амурский берег» традиционно проводится в Благовещенске на стыке двух первых летних месяцев. Организатором выступает Региональная общественная спортивная организация «Федерация шахмат и шашек Амурской области». По итогам соревнований показатели спортсменов учитываются по двум системам рейтингов – ФШР и FIDE.