Альфа-Банк провел в Казани Альфа-Конфу для рестораторов и отельеров

9 июля во Дворце спорта в Казани состоялась Альфа-Конфа Рестораны и Отели — масштабное событие для представителей гостинично-ресторанного бизнеса. Мероприятие собрало более 1500 гостей и объединило владельцев и управляющих ресторанов, кафе, отелей и гостиниц, а также отраслевых экспертов и предпринимателей, заинтересованных в развитии бизнеса.

Сегодня индустрия гостеприимства работает в условиях высокой турбулентности и постоянно меняющихся экономических реалий. Альфа-Конфа Рестораны и Отели стала ответом на вызовы времени — площадкой, где предприниматели смогли получить практические инструменты, увидеть новые пути для поддержки и развития своего дела и найти точки роста в период постоянных изменений вместе с лучшими экспертами отрасли. Также участники обсудили актуальные вопросы сферы гостеприимства: как меняются стандарты сервиса и что с этим делать, как бизнес формирует личность, как предпринимателям расти через метрики и партнерства, как развивать свое дело в условиях постоянных изменений, а также насколько порядочность, человечность и вкус влияют на бизнес.

На сцене Альфа-Конфы выступили российский шеф-кондитер, телеведущий и бизнесмен Ренат Агзамов, ресторатор и основатель ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман, предприниматель и партнер «Дринкит» и «Додо Пиццы» Юрий Машенцев, а также президент Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан Зуфар Гаязов. Они поделились личным опытом, практическими кейсами и взглядами на развитие современного ресторанного и гостиничного бизнеса.

Альфа-Конфа Рестораны и Отели прошла в формате настоящего масштабного шоу и стала площадкой для нетворкинга, открытого диалога с лидерами рынка и новых деловых знакомств.

«Сегодня предпринимателям в сфере гостеприимства приходится принимать решения в условиях высокой неопределенности, поэтому особенно важно иметь возможность учиться у сильнейших, обмениваться опытом и вместе искать новые идеи для развития. Именно поэтому мы провели Альфа-Конфу для рестораторов и отельеров. Для Альфа-Банка поддержка предпринимателей — это не только финансовые решения, но и создание сообщества, в котором рождаются новые партнерства, знания и возможности для роста бизнеса. Мы продолжаем быть рядом с клиентами и помогать им отвечать на вызовы времени», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.