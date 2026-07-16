Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Очередь 30 минут, бензин есть, цены стабильны: Актуальная ситуация с топливом и ценами на 16 июля в Иркутске
Топливо продолжит поступать в Иркутскую область в июле и августе – Кобзев
Только через мессенджер Макс: Забайкалье первым ввело QR-коды для доступа к бензину на АЗС
Все материалы сюжета

Альфа-Банк первым интегрировал цифровой рубль в API для крупного бизнеса

Альфа-Банк первым на рынке реализовал готовый API-канал для работы со счётом цифрового рубля в привычный для крупных компаний программный интерфейс (API), полностью устранив необходимость ручного управления.

Теперь корпоративные клиенты могут получить выписку по счёту цифрового рубля напрямую в учётных системах, как и по обычным счетам. Данные об операциях и остатках будут отображаться непосредственно во внутренних системах учёта (ERP). Это позволяет обрабатывать транзакции привычным способом, без ручной выгрузки файлов и дополнительных действий вне основного финансового контура компании.

Новый сценарий ориентирован на крупный бизнес и компании с годовой выручкой от 120 млн рублей. Решение позволяет бесшовно встроить цифровой рубль в действующие финансовые процессы, автоматизировать сверку платежей и контроль ликвидности, а не создавать отдельный параллельный процесс или дублировать штатную IT-инфраструктуру под новую форму валюты.

«Цифровой рубль перестает быть экспериментом и становится полноценным инструментом расчетов. Наша задача как технологического лидера — сделать переход к новой форме денег незаметным для операционной деятельности клиента. Интеграция через Alfa API снимает главный барьер для масштабирования технологии — сложность внедрения. Крупному бизнесу больше не нужно держать двойной контур учета. Получение выписки по цифровому рублю через API делает его абсолютно равноправным участником ежедневного платежного ландшафта наряду с безналичными рублями. Решение универсальное и может быть использовано для всех сегментов бизнеса», — отметил Дамир Баттулин, директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка.

Банк предоставил рынку готовый канал для подключения крупнейших корпораций, холдинговых структур и ключевых торговых предприятий. Крупные корпоративные клиенты уже подключают работу с цифровым рублем через AlfaAPI.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес