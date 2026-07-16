Альфа-Банк первым интегрировал цифровой рубль в API для крупного бизнеса

Альфа-Банк первым на рынке реализовал готовый API-канал для работы со счётом цифрового рубля в привычный для крупных компаний программный интерфейс (API), полностью устранив необходимость ручного управления.

Теперь корпоративные клиенты могут получить выписку по счёту цифрового рубля напрямую в учётных системах, как и по обычным счетам. Данные об операциях и остатках будут отображаться непосредственно во внутренних системах учёта (ERP). Это позволяет обрабатывать транзакции привычным способом, без ручной выгрузки файлов и дополнительных действий вне основного финансового контура компании.

Новый сценарий ориентирован на крупный бизнес и компании с годовой выручкой от 120 млн рублей. Решение позволяет бесшовно встроить цифровой рубль в действующие финансовые процессы, автоматизировать сверку платежей и контроль ликвидности, а не создавать отдельный параллельный процесс или дублировать штатную IT-инфраструктуру под новую форму валюты.

«Цифровой рубль перестает быть экспериментом и становится полноценным инструментом расчетов. Наша задача как технологического лидера — сделать переход к новой форме денег незаметным для операционной деятельности клиента. Интеграция через Alfa API снимает главный барьер для масштабирования технологии — сложность внедрения. Крупному бизнесу больше не нужно держать двойной контур учета. Получение выписки по цифровому рублю через API делает его абсолютно равноправным участником ежедневного платежного ландшафта наряду с безналичными рублями. Решение универсальное и может быть использовано для всех сегментов бизнеса», — отметил Дамир Баттулин, директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка.

Банк предоставил рынку готовый канал для подключения крупнейших корпораций, холдинговых структур и ключевых торговых предприятий. Крупные корпоративные клиенты уже подключают работу с цифровым рублем через AlfaAPI.