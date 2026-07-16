В Сучжоу при поддержке Альфа-Банка открылась международная Летняя школа машинного обучения Сколтеха SMILES-2026

Альфа-Банк вновь поддержал старт Летней школы машинного обучения SMILES-2026.

В 2026 году интерес к школе стал рекордным: организаторы получили 2544 заявки, 585 кандидатов продолжили участие в расширенном этапе отбора. Очная программа объединила 104 студентов, аспирантов и молодых исследователей из России, Китая и других стран. Дистанционный формат позволил расширить аудиторию школы ещё примерно на 300 участников.

В этом году партнёром Сколтеха стал Нанкинский университет — один из ведущих исследовательских вузов Китая и участник Лиги C9, мировой лидер по числу публикаций на NeurIPS — одной из главных международных конференций в области искусственного интеллекта.

Лекторская программа SMILES-2026 стала одной из самых международных за всю выездную историю школы. В ней участвуют 17 ведущих исследователей из семи стран — России, Китая, Великобритании, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Вьетнама. Это профессора ведущих университетов, руководители научных групп и авторы исследований, определяющих развитие больших языковых и генеративных моделей, медицинского ИИ, компьютерного зрения, пространственного интеллекта и надёжных интеллектуальных систем.

«Сегодня особенно важно не просто следить за быстрым развитием искусственного интеллекта, а уметь критически оценивать новые методы, понимать границы их применимости и превращать научные идеи в надёжные решения. SMILES создаёт для этого редкую среду: молодые исследователи работают рядом с ведущими учёными, обсуждают результаты друг с другом и проходят весь путь от постановки задачи до публичной защиты проекта», вице-президент по развитию ИИ Сколтеха, директор Центра ИИ Сколтеха, профессор РАН Евгений Бурнаев.

Центральная тема школы — инженерный искусственный интеллект и переход от фундаментальных методов к надёжным решениям для науки и индустрии. Участники изучат методы байесовского машинного обучения, вероятностного моделирования и оценки неопределённости, большие языковые и генеративные модели, медицинский ИИ, компьютерное зрение и интеллектуальные инженерные системы.

Отдельное внимание в программе уделено задачам, где особенно важно понимать границы возможностей модели. Участники разберут, как выявлять недостоверные ответы больших языковых моделей, оценивать неопределённость, ускорять генерацию, работать в условиях дефицита данных, анализировать медицинские изображения и восстанавливать трёхмерные сцены. Другие сессии будут посвящены рекомендательным системам, ИИ-агентам, мультимодальным моделям и применению искусственного интеллекта в промышленности.

«Для Альфа-Банка поддержка молодых талантов — это инвестиция в будущее технологий. Через программу Альфа-Будущее мы создаём для студентов возможности получать современные знания, работать над реальными задачами и самостоятельно выбирать профессиональную траекторию. SMILES объединяет сильных молодых исследователей из России, Китая и других стран, и именно в такой международной среде рождаются идеи, которые завтра будут определять развитие искусственного интеллекта и финтеха. Мы рады вновь поддержать школу и желаем её участникам не только получить новые знания, но и найти единомышленников, с которыми они смогут создавать технологии будущего», — отметил Марат Исмагулов, заместитель председателя Правления, HR-директор Альфа-Банка.

Параллельно с лекциями участники будут работать в международных командах над собственными исследовательскими проектами. В течение обучения они сформулируют задачи, проведут эксперименты, обсудят промежуточные результаты с наставниками и представят итоговые решения на публичной защите. Проектная программа воспроизводит полный цикл научной работы — от идеи и первых экспериментов до учета обратной связи от экспертов и публичного представления результатов.

За предыдущие годы проекты участников SMILES уже стали основой как минимум четырёх научных публикаций, принятых на конференции, включая IEEE ICCQ и RANLP. Лучшие результаты SMILES-2026 также смогут получить продолжение в виде научных статей, стажировок или пилотных проектов с индустриальными партнёрами.