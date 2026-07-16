Два способа копить: в Солид Банке теперь доступны два накопительных счета

Солид Банк расширил свою линейку накопительных счетов. Теперь клиенты могут выбрать накопительный счет под свои финансовые привычки и цели. Сегодня в линейке доступны два продукта — «Солидная копилка» и «Солидная копилка+».

Оба счета позволяют свободно управлять деньгами: пополнять счет и снимать средства без ограничений, а начисленные проценты сохранятся при закрытии счета. Минимальная сумма для открытия отсутствует — начать копить можно с любой суммы. Также доступно онлайн-управление счетами с дебетовой картой «Копилка в кармане».

Каждый накопительный счет решает разные задачи.

«Солидная копилка+» подойдет тем, кто хочет получать повышенный доход на свободные средства. По счету действует ставка 12% годовых, проценты начисляются в конце месяца на ежедневный остаток на начало операционного дня, а выплачиваются один раз в месяц. Подробнее по ссылке.

«Солидная копилка» подойдет тем, кто предпочитает ежедневно видеть результат своих накоплений. По счету действует ставка 11% годовых, а проценты начисляются и выплачиваются ежедневно по рабочим дням. Подробнее

Клиенты могут выбрать вариант, который больше соответствует их финансовым привычкам. Если приоритет — более высокая процентная ставка и доходность, подойдет «Солидная копилка+». Если важно регулярно видеть, как растут накопления, и чтобы начисленные проценты могли использоваться сразу после выплаты, стоит обратить внимание на «Солидную копилку».

Открыть накопительные счета можно во всех офисах Солид Банка.

Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. erid:2VfnxxnkuCF