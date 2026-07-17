Молодежный совет провел экскурсии для детей сотрудников шелеховской промплощадки РУСАЛа

Больше 120 ребятишек за эту неделю смогли своими глазами увидеть те самые «огромные машины», о которых рассказывали им мамы и папы. Для многих это стало настоящим открытием.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

«Завод такой большой и огромный. Мне было интересно узнать, как папа тут работает!» - поделился впечатлениями один из участников экскурсии.

Сами заводчане говорят, что проводить такие дни - особая ответственность.

«Эти любопытные глазки за защитными очками - наш завтрашний кадровый резерв. Мы показываем детям цеха завода, объясняем технику безопасности простым языком. И когда потом ребята говорят, что тоже хотят здесь работать - это дорогого стоит!», - рассказала Екатерина Савченко, участница Молодежного совета ИркАЗа.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Это больше чем просто экскурсия. Это ежегодная традиция. Так молодежный совет ИркАЗа учит детей гордиться тем, что их родители делают каждый день.

А пока ребята уходят домой немного уставшие, переполненные эмоциями и невероятно гордые. Теперь на вопрос «Кем работают твои родители?» они ответят с полным пониманием дела.

Курс РУСАЛа на поддержку и развитие юных талантов был определен стратегически давно. Основатель компании Олег Дерипаска еще много лет назад начал делать ставку на молодых специалистов. Сегодняшние школьники с фотоаппаратами - это прямое продолжение той самой стратегии. Мы видим в них будущих мастеров, технологов и директоров, которые поведут компанию вперед.