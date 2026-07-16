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В Иркутске 28% офисных работников конфликтуют из-за кондиционеров

Опрос SuperJob показал, что в Иркутске 28% офисных сотрудников сталкиваются с конфликтами в коллективе из-за температуры в помещении. Большинство респондентов (62%) заявили, что таких споров у них не бывает, а 10% опрошенных работают в офисах без климатической техники.

Согласно данным, женщины конфликтуют из-за кондиционеров чаще мужчин — 30% против 26%, а респонденты старше 45 лет рассказывают о подобных ситуациях в 33% случаев по сравнению с 22% среди более молодых коллег.

Разногласия возникают у 31% сотрудников с высшим образованием и у 25% — со средним профессиональным. Также чаще о перепалках сообщают те, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц (33%), чем те, чей доход ниже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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