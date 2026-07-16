В Братске при поддержке Эн+ открылось общественное пространство «Тараторка»

В Братске на базе Центральной детской модельной библиотеки имени Юрия Черных открылось общественное пространство «Тараторка». Это комфортная уличная площадка для досуга, интеллектуального развития и общения. Проект реализовали благодаря победе в конкурсе «Города со знаком плюс» энергохолдинга Эн+. Грантовая поддержка составила 5 миллионов рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Торжественное открытие «Тараторки» состоялось 15 июля. На территории уложили новые тротуарные плиты, привели в порядок газоны, установили малые архитектурные формы: перголу, качели, столики для настольных игр и скамейки. Название общественного пространства связано с героиней произведения детского писателя из Братска Юрия Черных – разговорчивой девочкой Тамарой.

Литературные корни «Тараторки» объяснимы: здесь будет работать летний читальный зал под открытым небом, также на обновленной площадке будут проходить викторины, творческие мастер-классы и познавательные программы.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

– Конечно, мы благодарны всем, кто был причастен и помогал нам в реализации этого проекта. Это и компания Эн+, которая поддержала наш проект и оказала мощную поддержку, и команда архитекторов, строителей, библиотекарей. «Тараторка» стала по-настоящему народной: жители Братска принимали активное участие в процессе: от внесения предложений по благоустройству до помощи в озеленении территории. Такая вовлечённость показывает, что горожанам небезразлично будущее нашего города. Мы уверены, что подобные проекты повышают качество жизни в Братске и делают его более привлекательным для жизни и творчества, – Светлана Хлыстова, заместитель директора по работе с детьми Централизованной библиотечной системы Братска.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Именно такую цель – помогать развитию городов присутствия Эн+ – и преследует конкурс «Города со знаком плюс». Традицию поддержки сибирских территорий заложил основатель энергохолдинга Олег Дерипаска. И история «Тараторки» – очередное доказательство того, как благодаря вкладу бизнеса городские пространства преображаются.

В июне 2026 года стартовал приём заявок на новый конкурс «Города со знаком плюс». В этом году максимальная сумма поддержки выросла до 10 миллионов рублей. Подать заявку можно до 31 июля.