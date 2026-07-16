DeepSeek готовится к выходу на биржу

Как отмечает Алем Бектемиров, аналитик Freedom Global, возможное IPO после инвестраунда выглядит логичным шагом. «Развитие передовых моделей, строительство центров обработки данных и разработка собственных ИИ-чипов требуют всё большего капитала», — поясняет эксперт.

По словам Бектемирова, по данным Reuters, компания рассматривает размещение на шанхайской площадке STAR Market и новое привлечение средств при оценке около $74 млрд. «Интерес инвесторов понятен: DeepSeek стала одним из главных технологических активов Китая и доказала, что способна создавать конкурентоспособные модели при более низких затратах», — подчеркивает аналитик.

Эксперт обращает внимание, что касательно оценки нельзя точно сказать, насколько оправдана оценка в $70–75 млрд, так как DeepSeek не раскрывает подробную финансовую отчётность. «В целом дальнейший успех IPO будет зависеть от способности компании привлекать и удерживать клиентов на фоне растущей конкуренции, роста выручки и прибыльности», — считает Бектемиров.

«После публикации официальных финансовых данных можно будет сказать, насколько оценка оправдана и какой возможный потенциал роста может быть», — заключает Алем Бектемиров.