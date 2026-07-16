Рост выручки ИКС 5 замедляется

ИКС 5 во втором квартале увеличила выручку на 9,9% год к году (г/г), до 1,29 трлн руб. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, за первое полугодие показатель вырос на 10,5% г/г, до 2,48 трлн руб.

«Результат выглядит сильным, но в первом квартале рост составил 11,3% г/г, а годовой ориентир самого ретейлера находится в диапазоне 12–16%», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, снижение продовольственной инфляции с 5,4% в первом квартале до 3,4% во втором стало основным фактором замедления роста выручки компании. «Сопоставимые продажи увеличились на 4,2% г/г, причем трафик повысился на 1,2%, а средний чек — на 3%», — приводит данные аналитик. «То есть позитивную динамику доходов обусловил не только рост цен, но и рост количества покупок», — подчеркивает Чернов.

«Чижик вновь внес самый значительный вклад в выручку с увеличением показателя на 29,8% г/г при 7,6% у Пятерочки, 6,5% у Перекрестка. Онлайн-продажи поднялись на 25,4% г/г, до 85,7 млрд руб.», — сообщает эксперт.

Аналитик обращает внимание, что во втором квартале ИКС 5 добавила 466 магазинов против 753 годом ранее. «Чтобы выйти хотя бы на нижнюю границу прогноза менеджмента, во втором полугодии компании придется заметно ускориться», — считает Чернов.

«С учетом этого прогноз выручки на 2026 год мы пересмотрели с 5,25–5,35 трлн до 5,1–5,2 трлн руб., EBITDA — с 315–325 млрд до 300–310 млрд, чистой прибыли — со 112–120 млрд до 100–110 млрд руб.», — приводит данные эксперт.

«Менять оценку акций при текущей цене около 1830 руб. оснований нет, так как замедление темпов роста уже во многом учтено в котировках, а положительный трафик, уверенное улучшение показателей Чижика и цифровых сервисов поддерживают бизнес», — считает Чернов.

«Таргет по акции ИКС 5 на горизонте года — 3 тыс. руб., рейтинг "покупать" (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — сообщает аналитик. «После публикации результатов по МСФО 13 августа можно будет точнее оценить маржу, денежный поток и долговую нагрузку», — заключает Владимир Чернов.