Байкальский цифровой форум – 2026: кибербезопасность требует особенных подходов в эпоху ИИ

Событие объединило российских экспертов финансового сектора, представителей научных организаций, правоохранительных органов, IT-разработчиков, а также руководителей надзорных и контролирующих государственных органов федерального и регионального уровня. Впервые к работе форума присоединились эксперты из Азербайджана, Беларуси и Узбекистана.

Ключевыми темами стали борьба с преступлениями в цифровом пространстве, защита персональных данных и международное сотрудничество в сфере противодействия киберпреступности. Участники отметили: у киберпреступников нет государственных границ: они могут жить в одной стране, а совершать атаки в другой.

«Мы фиксируем не просто рост числа инцидентов, а смену их природы. Технологии мошенников становятся умнее, но наша защита — тоже. Только за первое полугодие 2026 года на территории Байкальского банка из-под влияния мошенников выведено 89 человек, предотвращен ущерб на сумму более 150 млн рублей — это результат профессионализма сотрудников, внедрения технологий искусственного интеллекта и доверия клиентов. Мы продолжим инвестировать в безопасность, потому что за ней — будущее цифровой экономики», — Рушан Сахбиева, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Рушан Сахбиев отметил, что Сбере внедрено множество ИИ-агентов для противодействия мошенничеству в отношении клиентов. Масштабирование таких технологий позволяет банку оперативно выявлять подозрительные активности, предотвращать инциденты и поддерживать высокий уровень защиты цифровых сервисов.

Евгения Рогова, директор Иркутского юридического института Университета прокуратуры Российской Федерации привела статистику. Доля преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий несколько лет остается на уровне около 40% от общего числа преступлений.

По ее словам, злоумышленники все активнее применяют соцсети, мессенджеры и нейросети для распространения дезинформации и создания дипфейков. С 2025 года в стране приняли 13 федеральных законов, направленных на борьбу с киберпреступностью.

Также эксперты Сбера рассказали, что клиенты банка могут защититься от злоумышленников с помощью сервисов кибербезопасности в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Например, бесплатно подключить определитель номеров, благодаря которому легко узнать, что на линии мошенник, и заблокировать его, в том числе в мессенджерах.

Кроме того, у Сбера есть бесплатная обширная библиотека знаний по кибербезопасности "Кибрарий", в которой собрана вся актуальная информация о том, как защитить себя и близких от мошенников.

Участники форума также обсудили укрепление региональной IT-инфраструктуры и развитие отечественных цифровых решений.