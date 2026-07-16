На рынок вышли интеллектуальные телевизоры Сбер 8000

Высокое качество изображения, плавность в динамичных сценах и встроенный сабвуфер помогают глубже погрузиться в происходящее на экране.

Новая линейка интеллектуальных телевизоров Сбер серии 8000 появилась в магазинах. Новинка идеальна для ключевых сценариев домашнего досуга — кино, спорта и гейминга. Серия 8000 — это плавное и реалистичное изображение, мощный звук и управление голосом без пульта. Встроенный ИИ-помощник ГигаЧат помогает быстрее находить контент и делает взаимодействие с телевизором интуитивным. За разработку телевизоров отвечает компания–партнёр SberDevices.

«Мы активно развиваем направление интеллектуальных телевизоров Сбер и видим высокий интерес пользователей: в первом полугодии 2026 года количество проданных устройств увеличилось на 41% год к году, а доля на рынке ТВ составила 8%. В ноябре на AI Journey мы представили первые телевизоры с голосовым управлением, сегодня уже выпустили новую линейку с улучшенными характеристиками изображения, звука и дизайна. Меняется и роль телевизора: люди рассматривают его не просто как устройство для просмотра контента, а как часть цифровой экосистемы, объединяющей развлечения, управление умным домом и возможности искусственного интеллекта. Благодаря развитию ИИ-помощника ГигаЧат уже привычные сценарии взаимодействия с техникой становятся более естественными и удобными — от выбора фильма под настроение до включения света одной командой», — Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

Реализм в каждой сцене

Телевизор оснащён современной матрицей QD-miniLED с разрешением 4К, которая отличается насыщенной цветопередачей, глубоким чёрным цветом и высокой контрастностью. Адаптивная подсветка экрана автоматически подстраивается под освещение в комнате, сохраняя стабильное качество изображения в разное время суток.

Серия 8000 оптимальна для просмотра динамичного контента: технология MEMC обеспечивает плавную картинку в фильмах и спортивных трансляциях. В играх за качество изображения отвечает технология DLG с частотой обновления до 144 Гц — она улучшает восприятие быстро меняющихся сцен для лучшего опыта в гонках, спортивных симуляторах и файтингах.

Новая линейка выполнена в безрамочном дизайне с мононогой, благодаря чему устройство гармонично впишется практически в любой интерьер.

Иммерсивный звук

Серия 8000 впервые оборудована аудиосистемой формата 2.1 с сабвуфером, которая выдаёт объёмный и чистый звук до 52 Вт. Сочетание мощных динамиков и встроенного сабвуфера создаёт эффект присутствия и позволяет с одинаковым комфортом смотреть фильмы, спортивные трансляции и играть без саундбара. Диалоги легко разобрать даже в экшен-сценах.

Голосовое управление и ГигаЧат

Все модели новой линейки оснащены технологией FarField, чтобы управлять устройством через голосовые команды: запускать приложения, менять громкость или ставить воспроизведение на паузу. В фоновом режиме телевизор можно использовать как умную колонку для общения с ИИ-помощником ГигаЧат, воспроизведения музыки или управления умным домом. Голосовое управление можно отключить.

Телевизоры Сбер работают на операционной системе Салют ТВ. Интегрированный генеративный искусственный интеллект облегчает поиск контента и даёт персональные рекомендации. Пользователю не нужно переключаться между приложениями и перебирать фильм за фильмом — достаточно попросить ГигаЧат подобрать то, что душе угодно.

В новой версии Салют ТВ также обновлена главная страница: появился виджет «Продолжить просмотр», отдельные витрины спортивного и музыкального контента, а рекомендации фильмов, сериалов и видеоконтента стали ещё точнее.

Где купить

Новая линейка телевизоров Сбер серии 8000 представлена в трёх диагоналях — 50, 55 и 65 дюймов. Цена стартует от 52 999 рублей. Устройства уже продаются в официальном интернет-магазине SberDevices и в сети партнёра — DNS.

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