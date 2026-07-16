АЗС «ОМНИ» открыла все 36 заправок в Приангарье

Сеть АЗС «ОМНИ» полностью восстановила продажу бензинов и дизельного топлива на всех 36 станциях в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с высоким спросом действуют временные правила отпуска горючего:

Бензин: лимит — не более 30 литров на один автомобиль;

Дизельное топливо: без ограничений по объёму;

Канистры: временный запрет на заправку тары.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, сегодня топливо отпускают 206 автозаправочных станций Приангарья, включая 74 АЗС «Роснефти». Это почти вдвое больше, чем неделю назад. Рост числа работающих точек напрямую повлиял на логистику: среднее время ожидания в очередях сократилось до 30 минут.

Как отмечает глава региона, одной из ключевых мер по стабилизации обстановки стала организация прямых контрактов между крупными нефтяными компаниями и региональными операторами. Эта задача успешно выполнена для сетей «ОМНИ» и «КрайсНефть», что позволило оперативно насытить рынок топливом.